Ignacio Gutiérrez recordó polémica salida de CHV: "Querían que fuera el tío gay"

El periodista Ignacio Gutiérrez recordó su polémica salida del canal Chilevisión en 2016, la cual concluyó con una demanda por discriminación favorable para el comunicador.

En su visita al programa "Juego Textual", Gutiérrez revivió el momento y aseguró que "no me he recuperado", pese a haber ganado en tribunales.

"Me dijeron que los homosexuales no podíamos conducir programas de televisión. Y me presentaron a un actor que iba a ser mi coach para ser más amanerado y ser el homosexual del programa. Querían que fuera el tío gay", recordó.

En aquella época la homosexualidad de "Nacho" Guitérrez no era pública. "Yo no había salido del clóset porque cada persona tiene su tiempo", indicó, aunque dijo que "para poner la ley Zamudio tuve que salir del clóset (...) Pasé dos meses encerrado en mi casa, medicado. Cuando salía recibía insultos homofóbicos".

"Ahí yo me bloqueé en la confianza. Yo era muy distinto antes, me entregaba, confiaba, hacíamos equipo, y hoy me cuesta mucho. Después de seis años de terapia, cuando estoy en equipos grandes siento que me van a hacer daño, porque me pasó. Me encantaría ser el Nacho de antes pero no he podido", reflexionó el periodista.

En 2016, y tras haber su renuncia a Chilevisión, Gutiérrez demandó al canal por discriminación. El 12º Juzgado Civil de Santiago determinó que el canal era culpable de "ha incurrido en discriminación arbitraria en su contra, fundada en su orientación sexual", por lo que la condenó a un pago de 50 UTM, entre otras medidas.