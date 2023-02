Julio César Rodríguez respalda a Tonka Tomicic en medio de polémicas por "Caso relojes"

Han sido semanas intensas para la próxima animadora de la Gala del Festival de Viña, Tonka Tomicic, luego la imputación de su marido Parived por el "Caso relojes" y al respecto, Julio César Rodríguez salió a defenderla dos días antes de su aparición.

El periodista respaldó a la figura luego del allanamiento de la casa de ambos en el marco de la indagación del Ministerio Público que tiene a Marco Antonio López en la mira por el delito de receptación, sumado a las desclasificadas escuchas telefónicas entre la pareja.

"Es todo tan injusto lo que ha pasado con Tonka. ¿Puedo decir algo que no había querido decir en semanas en este programa? Voy a asumirlo y hacerme responsable. Le pongo el pecho a las balas", introdujo el profesional en Contigo en la Mañana de CHV.

Posteriormente procedió a adular su tradicional presencia en el evento: "Creo que ella fue siempre la gran protagonista de las galas. Osea, nunca vi una persona más bella desfilar", además de mencionar que debían hacer corte comercial para aprovechar la sintonía.

Después de las polémicas ocurridas, el presentador admitió que "yo ni he llamado a Tonka en todo este episodio, porque hemos hecho reportajes y quedaría feo... además que mejor no saber".

"Yo la quiero mucho. Y de verdad que a mi me ha dolido mucho todo esto y me he tratado de mantener siempre en el rol de animador y de periodista, pero le tengo un cariño... porque te digo que es una compañera de trabajo de una lealtad conmigo, pero a toda prueba", cerró.