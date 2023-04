Karen Bejarano se sincera sobre abuso sexual sufrido en la infancia

La cantante Karen Bejarano ahondó en un doloroso episodio de su vida en "Podemos hablar" de CHV, que le generó secuelas posteriormente en su vida familiar.

"Fui víctima de abuso sexual, psicológico y físico durante cinco años de mi vida, desde los 9 hasta los 14 años, era una persona muy cercana, por ende, el miedo de hablar de esta situación era evidente", señaló.

La artista reconocida como "Karen Paola" hace algunos años aseguró que calló por "miedo": "Además, tenía una dependencia emocional también donde yo sentía cariño o que de esa forma era como a mí se me quería".

"Pasó el tiempo y le cuento a mi mamá antes de casarme, y ella me dice que yo no tengo que hablar de esto, porque si no mi marido puede tener quizás no la mejor reacción y tomar represalias contra esta persona y yo me voy a quedar sin esposo y mi hijo sin papá", ahondó.

Finalmente, Bejarano reveló que estuvo internada por el tema, pero no recibió apoyo de su madre: "Mi marido se portó un siete, mi hijo también, lejos de tener la reacción que yo pensé que podía tener", manifestó.

"Yo creí que mi mamá se iba a quedar conmigo, que iba a estar ahí para mí y no fue así. Se quedó un tiempo, pero después decidió seguir en contacto con la persona que me hizo todo ese daño", mencionó.