La emotiva despedida a Lisa Marie Presley en Graceland

Tras fallecer el pasado 12 de enero, la familia Presley realizó una ceremonia conmemorativa en honor a Lisa Marie Presley en Graceland, la icónica mansión y museo del "Rey del Rock and Roll" ubicada en Memphis, Tennessee, recibiendo homenajes de parte de músicos como Alanis Morrissette, Billy Corgan y Axl Rose.

"Sé que Lisa amaba mucho a su familia y protegía ferozmente a su padre y su legado. Nunca imaginé estar aquí, cantando en estas circunstancias", expresó el líder de Guns N' Roses antes de interpretar "November Rain" en honor a la fallecida cantante.

En tanto, su familia también decidió hablar en el servicio fúnebre, con Priscilla Presley leyendo un poema titulado "El alma vieja", donde se refiere a la muerte de Benjamin Keough, hijo de Lisa: "Ella sabía que estaba cerca del final. Algunos dirían que la culpa es del sobreviviente, pero un corazón roto fue la causa de su muerte. Ahora está en casa donde siempre perteneció, pero mi corazón extraña su amor. Ella sabía que la amaba, temo que nunca más la tocaré, pero el alma vieja siempre estará conmigo".

Además, Ben Smith-Petersen, esposo de Riley Keough, primogénita de Presley, reveló, a través de otra carta escrita por Keough, que la heredera de Elvis se había convertido en abuela solo una semana antes de su deceso.

Los restos de la cantante, única hija del intérprete de "Burning Love", descansan ahora junto a su hijo, quien murió en 2020, y el resto de su familia en los jardines de Graceland, lugar donde Elvis y sus padres también fueron sepultados.

