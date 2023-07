Mamá de Maite Orsini se refiere a críticas que enfrenta su hija

La madre de la diputada Maite Orisini, Maite Pascal, detalló su perspectiva frente a la exposición mediática de la que ha sido su hija los últimos meses.

En conversación con LUN, la cantante hizo saber su parecer sobre temas que han tenido en la mira a Orsini, como el escándalo que la involucra con el exfutbolista Jorge "El Mago" Valdivia, los dardos que recibió de Daniela Aránguiz y el bullado "Telefonazo".

"Como mamá es un poquito angustiante cuando ves que tu hija está tan expuesta y que eso no le hace tan bien. Para una es difícil ver que tu hija está en la boca de todo el mundo", señaló al mismo medio.

"Creo que ella ya está grande, que una no puede decirle que 'no veas tele, no veas noticias'. Ella es una mujer y va a decidir cómo llevarlo. Simplemente le recordé en ese momento y todos los días que la amo y que estoy ahí para lo que ella necesite", agregó.

La progenitora de la parlmentaria enfatizó que le entregó todo su apoyo: "Le decía que podía confiar en mí y si necesitaba venir unos días a la playa, yo la regaloenaba. Simplemente le manifesté el hecho de estar presente para ella",

¿Cómo reaccionó la madre de Orsini al "Telefonazo"?

De acuerdo señaló Maite Pascal, la polémica protagonizada por su hija y catalogada por la oposición como "abuso de poder", significó lo más difícil de llevar entre todo el tumulto.

"Creo que en primera instancia, cuando recién cae todo esto, la primera sensación fue irse poquito para adentro. En ese instante no se habla ni se pone en palabras nada, porque recién estás decantando lo que te está pasando. Luego viene el momento en que tú dices 'ya, necesito un poquito de cariñito'", comentó.

Al respecto, complementó: "Es fome. Yo me preguntaba, ¿será que esas personas que hablan con tanta libertad sin saber, no tienen hijos? ¿No pensarán en lo que les afectaría a ellos como padres que estuvieran hablando así de sus hijos? No veo nada de tele y me di cuenta que todavía hay mucha gente que festina hablando del resto. Qué pena por ellos, qué triste su vida".