Mamá de Marcianeke sale en defensa de su hijo tras haber compartido preocupante mensaje: "No doy ni un minuto más aquí"

La madre del artista de género urbano Marcianeke, Yasna Muñoz, pidió discreción a usuarios de redes sociales tras los complejos momentos que su hijo vive, esto a un mes del fallecimiento de su amigo y colega Galee Galee.

Este domingo mediante sus historias de Instagram, un afligido Matías Muñoz nuevamente escribió algo que anteriormente ya había expresado: "Por qué no me llevaste contigo conch... Ya quiero que se aclaren todas las hueás. Tengo cualquier pena, no doy ni un minuto más aquí".

En el mismo posteo, el intérprete agregó "perdón mi gente, pero espero que alguna vez una puta persona logre entender y logre aclarar todas estas hueás (sic), porque yo no doy más", agregó.

"La pulenta, la pulenta, no quiero más sentirme así", enfatizó el talquino, reconocido por temas como "Qué pasa" y "Dímelo ma".

¿QUÉ DECLARÓ LA MAMÁ DE MARCIANEKE?

"Por favor, de corazón y como mamá, pido respeto. No opinen, mi hijo no solo es Marcianeke, es humano, tiene días alegres y días tristes", partió señalando la mujer.

"Días que está acompañado y días solos, pero dejen de comentar que es la droga, la plata, mujeres, que soy yo también", complementó Yasna Muñoz.

Asimismo, lanzó una advertencia sobre el impacto que puede llegar a generar el hostigamiento en línea. "Sus comentarios hacen tomar decisiones lamentables. Ya vivimos hace poco la partida de Galee y no aprenden", reflexionó Yasna Muñoz.