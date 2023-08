María José Quintanilla actualiza su estado de salud tras accidente: Tendrá que pasar por el quirófano

La cantante María José Quintanilla entregó información con respecto a su estado de salud después de sufriri una lesión producto de un accidente.

"Y bueno, me pasó de nuevo... se me salió un huesito que se llama patela, que antes se llamaba rótula...", dijo entonces el fin de semana la figura del mundo del espectáculo.

¿Cómo se encuentra María José Quintanilla tras sufrir el accidente?

Mediante una publicación de Instagram, Quintanilla actualizó que lamentablemente, la recuperación no ha avanzado favorablemente.

"No han sido días tan fáciles, pero sé que estaré bien, con ganas, paciencia y amor. Bueno... y también con la mano del doctor jajaja", introdujo en el video que recientemente publicó en Instagram.

En la misma línea, complementó "tengo algunas noticias para darle. El control médico que tuve no fue como esperaba, así que voy a tener que operar mi rodilla", agregó.

"Me van a tener un ratito fuera, pero un poquito nomás. Lo que me da lata es que soy poto loco y no me voy a poder mover", puntualizó Quintanilla.

Aseguró que seguirá las indicaciones del médico. "Y yo aquí, desde mi camita, con la patita arriba, como diga el doctor, cumpliendo todo", sentenció.