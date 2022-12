Mauricio Israel pide disculpas por dichos sobre la diversidad sexual y de género: "Debo reconocer que aparentemente me expresé mal"

A raíz de los polémicos comentarios del comunicador Mauricio Israel en el programa "Sígueme y te sigo" de TV+, salió a rectificarse luego de manifestar, entre otros dichos, que la comunidad LGBTIQ+ "no puede" verse como algo normal.

"Hay que aceptar, hay que querer, hay que abrazar, todos tienen derecho a hacer lo que quieran, pero no se puede normalizar", dijo este jueves el comentarista y el viernes, tras los reproches, pidió disculpas.

En el mismo espacio, Israel explicó que al manifestar su opinión "aparentemente no me expliqué lo suficientemente bien y después de pensarlo, analizar, discutir, conversar, tener intercambio de opinión contigo, con todos y viendo cómo la prensa ha reaccionado, siento que se ha descontextualizado lo que dije".

El presentador corrigió que no era su intención "atacar" a la comunidad LGTB+ y que no lo puede hacer "porque yo pertenezo a una minoría" que "ha sido atacada y perseguida por mucho tiempo y nosotros aprendimos a convivir tratando de no discriminar a nadie".

"Sin embargo, debo reconocer que aparentemente me expresé mal y quiero ofrecer las disculpas que corresponda, porque no ha sido mi intención atacar a la comunidad", enfatizó Mauricio Israel.

"Jamás ha sido mi intención, ni será, ser homofóbico ni tratar de irme en contra de una minoría o de las disidencias sexuales. Ofrezco las disculpas que correspondan a quienes correspondan", cerró.