"Me equivoqué feo": Pailita hace mea culpa tras polémica con su ex pareja

El cantante Pailita reapareció en redes sociales luego de que hace unos días protagonizara una polémica pública con su ex pareja, la joven influencer conocida como Skarleth.

A través de historias en su cuenta de Instagram, la voz de "Ultra solo" pidió disculpas a "cada una de las personas que se vieron afectadas, a mis fanáticos, a las mujeres, a los hombres, a todos" por la transmisión en vivo que hizo el pasado viernes en paralelo a la de Skarleth.

"La manera de expresarme ese día no fue buena, dije puras cosas estúpidas, el tema de sacar las cosas en cara, de ventilar cosas de las relaciones de los dos. Tantas cosas que dije en el live, las dije impulsivamente, ya que estaba viendo el live y muchas de las cosas que se decían no eran ciertas, yo me sentía atacado por la gente", explicó Pailita.

En ese sentido el artista oriundo de Punta Arenas aseguró que "me pongo los pantalones y me equivoqué, me equivoqué feo, de verdad".

Pailita contra Skarleth

La polémica entre la ahora ex pareja se encendió el pasado viernes cuando la influencer conocida como Skarleth criticó a Pailita en una transmisión en vivo a través de Instagram, donde indicó que "tú (Pailita) me prometiste el mar, el cielo y la tierra y lo único que me diste fueron decepciones y traumas" y calificó al músico de "manipulador, narcisista, malo, arrogante".

En respuesta el cantante inició una transmisión en vivo donde comenzó a refutar los dichos de la mujer y a desmentir su versión.

Sin embargo Pailita reapareció días después pidiendo perdón y diciendo que "me equivoqué y lo asumo de verdad. Esto a mi me está afectando psicológicamente demasiado, yo estoy destruido en este momento, quiero tirar todo esto a la mierda".