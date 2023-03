"Me tenía amenazada": Denuncian a Willy Semler por violencia sexual y psicológica

El actor chileno Guillermo "Willy" Semler fue expuesto en redes sociales por una mujer, quien reveló mensajes amenazantes que recibió por parte del hombre con quien mantuvo una relación sentimental.

"Te pego un tiro en los ojos... anda cambiando el estilo hacia la artista intelectual de vanguardia que es lo que realmente eres... anda cambiándome el tonito, pendeja", corresponde a uno de los mensajes que Semler envió a la joven de 27 años.

Identificada como "Gravevinegirl Arias", la gestora cultural, lo denunció a Fiscalía Metropolitana Centro Norte el pasado 20 de marzo por los delitos de violencia física, psicológica y sexual. Posteriormente, Teatro Zoco canceló la obra "Lluvia constante" que Semler y César Sepúlveda protagonizan.

Según relató al sitio Culto, "La Curura", como se hace llamar en Instagram, está embarazada de cuatro meses del hombre de 64 años a quien conoció durante la pandemia por fines laborales. Acorde su testimonio, "jamás puso en duda la paternidad de nuestro hijo".

"Él me violentó sicológicamente. Tiene un cuadro de bipolaridad tipo 1 y mitomanía, y en virtud de ese padecimiento, creo que generé una dependencia emocional que me llevó a desarrollar una relación anormal con él", señaló, además de ingresar la denuncia a la comisión de género de Chileactores y el Sindicato de Actores y Actrices de Chile, según el citado medio.

La también autora de "Mujer en espiral" señaló que no interpuso la denuncia anteriormente porque "me tenía amenazada": Me hizo firmar que no lo denunciaría a cambio de que él pagaría el arriendo del departamento donde vivo. Firmamos ante notario que él me mantendría, pero si denunciaba me decía que yo iba a terminar en la calle", añadió.