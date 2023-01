Met Gala 2023: Dua Lipa confirma que será co-anfitriona

Este miércoles, la revista Vogue confirmó que Dua Lipa será co-anfitriona de la Met Gala 2023, junto con las actrices Penélope Cruz y Michaela Coel, y el tenista Roger Federer, quienes ayudarán a Anna Wintour, editora de la famosa revista de moda, a planificar el evento.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante de 27 años compartió la noticia, junto con el vídeo del anuncio, escribiendo: "Emocionada de anunciar que soy una de las co-anfitrionas de la Met Gala 2023 (...) Nos vemos el primer lunes de mayo".

En tanto, la temática escogida para este año se titula "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", girando en torno al icónico diseñador y ex director creativo de Chanel, mostrando en la exposición más de 150 looks y bocetos originales de Lagerfeld, fallecido en 2019.

El evento benéfico, que se llevará a cabo el próximo 1 de mayo, tiene como finalidad recaudar fondos para el Costume Institute (Instituto del Vestido) del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, dando inicio a una exposición anual de moda y reuniendo a importantes figuras del espectáculo, moda, mundo empresarial, política, realeza, entre otros.