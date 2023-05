"Mi corazón se desgarra de dolor": Vanesa Borghi anuncia la muerte de su hija

A través de un posteo de Instagram, Vanesa Borghi compartió una triste noticia: su hija Clara, que debía nacer dentro de 3 meses, ha fallecido.

"Te amamos Clara", inició la trasandina en la publicación, donde recopiló en un vídeo varias fotografías de su embarazo. "Mi corazón se desgarra de dolor y no existen palabras para explicar lo que siento. Me invade la pena, angustia y un sin fin de sentimientos que me agotan, que me dejan sin fuerza".

"Las horas que pasamos abrazadas fueron preciosas y junto a tu papi creemos que fue un pequeño momento de paz en medio del caos. Dicen que viniste a enseñarme algo, aún espero esa respuesta y de alguna manera la exijo, porque te fuiste muy rápido y yo te necesito a mi lado", continuó la modelo.

"Cambiaste nuestra vida, de una manera más linda, más dulce, más amable. Llegaste a unirnos, a fundirnos en el amor infinito. Ya no somos los mismos. En situaciones cómo esta es difícil entender miles de cosas, solo que se que de a poco tendremos que rearmarnos, pero no sé como", confesó.

Borghi, que había causado preocupación hace unas semanas tras ser hospitalizada, expresó su gratitud hacia sus familiares, amigos e incluso desconocidos que "me han contado sus experiencias y nos daban aliento", así como también al personal de salud que la atendió.

"Descansa en paz Clara Garces Borghi ( te extrañamos gordita)", sentenció.