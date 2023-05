Natalie Portman reflexiona sobre su antiguo rol en la película "El perfecto asesino": "Es complicada para mí"

La actriz estadounidense-israelí Natalie Portman se sinceró sobre aspectos de la película de 1994 con la que debutó en Hollywood con tan solo 11 años, "El asesino perfecto" ("León: The professional"), en inglés.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, la actriz se refirió al haber interpretado a la solitaria Mathilda Lando, quien se hace amiga de su vecino, un asesino a sueldo italiano.

"Es una película que todavía me gusta, y la gente me habla de ella más que de cualquier otra cosa que haya hecho", declaró Portman. "Me dio mi carrera, pero cuando la ves ahora, sin duda tiene algunos aspectos que dan grima, por no decir otra cosa. Así que, sí, es complicada para mí".

La estrella también se refirió al controvertido director del filme, el francés Luc Besson, quien en 2018 fue acusado de violar a la belga-holandesa Sand Van Roy y que también enfrentó a otras acusaciones de índole similar, aunque fue sobreseído en 2021 tras una investigación.

Al ser consultada por el medio sobre su reacción al caso, la actriz respondió: "Es devastador", señaló y agregó "realmente no lo sabía. Era una niña trabajando. Era una niña. Pero no quiero decir nada que invalide la experiencia de nadie".