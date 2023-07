Naya Fácil compartió descargos por problemas con papeleo de departamento rifado

Pese a haber rifado su departamento en febrero, Naya Fácil reveló que no ha podido hacer entrega del inmueble debido a que su abogada no ha cumplido con el traspaso correspondiente.

"¿Por qué no he hecho la entrega del departamento? Porque la abogada, a la que yo le pagué el dinero, no ha hecho la pega. Llevo cuatro meses esperando", comenzó diciendo la personalidad de internet en sus historias de Instagram.

La joven, que pretendía entregar la vivienda durante abril, continuó explicando que si bien no tiene intenciones de funar a la profesional, decidió transparentar la situación en redes sociales debido a que varias personas la han acusado de fraude.

"¿Saben lo que le ofrecí a la ganadora del departamento? Que se fuera a vivir por mientras le pasaba las llaves. No sé qué onda mi abogada. La notaría está esperando.Yo me he comprado propiedades y sé que eso se demora un mes y medio, no es más", relató la intérprete de "Me pego el show", asegurando que solicitará la devolución del dinero a la abogada.

"Esta es la cara visible, mientras la abogada que nadie conoce me tiene la media cagada con los papeles (...) No puedo trabajar con ustedes ofreciéndoles otra rifa, otro sorteo si eso no está entregado ¿Dónde queda mi credibilidad?", sentenció Neculhueque.