La figura de redes sociales Naya Fácil mostró el resultado de su cirugía de rinoplastia y septoplastia, para respingar su nariz y corregir su tabique. Sin embargo, sus seguidores notaron que sus orificios nasales quedaron de distinto tamaño: "Me están diciendo que está chueca. No sé por qué todo el mundo me está atacando. Pero es que mi nariz siempre ha sido chueca. Yo creo que el cirujano hizo lo que más pudo".

