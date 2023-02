¿No era su novia?: Leonardo DiCaprio desata rumores tras ser fotografiado con modelo de 19 años

Además de ser conocido por su innegable talento actoral, Leonardo DiCaprio también llena portadas por sus numerosos romances con jóvenes figuras del espectáculo y el modelaje.

Esta semana el ganador del Oscar ha vuelto a copar los comentarios de la prensa luego de que se divulgara una fotografía suya cenando junto a una modelo de 19 años, identificada como Eden Polani.

De inmediato surgieron los rumores sobre un nuevo romance y las bromas sobre la corta edad de la mujer, quien, por ejemplo, ni siquiera había nacido cuando DiCaprio protagonizó "Titanic".

Leonardo DiCaprio (almost 50 years old) is hanging out with a 19 year old girl who was a child just a few years who, and wasn’t even born when the film Titanic came out, smh.