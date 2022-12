La influencer Kel Calderón está de viaje en Qatar en el contexto del Mundial de Fútbol. En ese contexto, decidió tomarse una foto con un camello, pero el encuentro no salió como esperaba. "Momento exacto en que estábamos haciendo unas fotos con mi amigo aquí dromedario y me dejo caer una babita en el cuerpo", contó. "No siempre las cosas salen como esperas", reflexionó.

