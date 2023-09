"Patán y misógino": Angélica Sepúlveda destrozó a Arturo Longton en "El Purgatorio"

Un durísimo cara a cara protagonizaron los ex chicos reality Angélica Sepúlveda y Arturo Longton en el más reciente episodio de "El Purgatorio" de Canal 13.

El ex "La Granja" no sólo analizó su salida del programa "Gran Hermano", si no que también recordó la polémica que encabezó junto a Sepúlveda en el reality "1810" hace 14 años atrás.

"Uno no le toma mucho el peso a las cosas que dice, era el comentario que hacían mis compañeras y yo me colgaba de eso. Uno con el tiempo se va poniendo más sensible, ya tengo 45 años y reconozco que nunca la vi haciendo nada de brujería", dijo sobre su trato a Angélica Sepúlveda en el espacio.

Por su parte la "Fierecilla de Yungay" analizó los insultos que lanzó contra la comediante Pamela Leiva y asumió que "me arrepiento de las palabras que le dije, fueron muy hirientes para ella, pero le diría a Pamela que cuente la verdad de lo que pasó".

Cara a Cara entre Angélica y Longton

Más tarde hubo un espacio para la dinámica del cara a cara, segmento que se popularizó en los reality show. Allí ambos recordaron su mala relación en "1810".

"Han pasado 15 años y sigo manteniendo la misma postura de antes, creí que habías cambiado un poco, pero veo que sigues siendo el mismo patán de siempre", le lanzó Sepúlveda, y luego agregó que "eres una misógino y no eres capaz de atacar a los hombres, siempre te vas contra nosotras las mujeres, creo que es por tu inseguridad, no has aprendido a entender que hay una igualdad, siempre nos has mirado como pequeñas y como objetos".

Por su parte Longton respondió que "son palabras absolutamente vacías sin ningún contenido real, porque siempre he sentido amor por mi madre, por mi señora, amo profundamente lo que es la mujer".

"Tú eres la única mujer con que he peleado en mi vida y fue en un reality, no en la vida real", concluyó.