Patricia Maldonado reveló a qué velocidad iba en el momento de caótico accidente

La semana pasada, la figura televisiva Patricia Maldonado fue víctima del volcamiento de su auto Grand Cherokee mientras se desplazaba por la Ruta 68.

En ese contexto, la panelista de "Tal cual" conversó ayer miércoles en el programa "Sígueme y te sigo" de TV+, donde entregó más detalles sobre el caótico accidente que podría haberle costado la vida.

"Estoy bien, nada de gravedad, pero el dolor que tengo en el cuerpo te lo encargo. La espalda, el cuello, la parte de los riñones", introdujo "La Maldito".

Asimismo, la expanelista de "Mucho gusto" relató a qué velocidad iba en el momento de lo ocurrido. "A 110 km/h más o menos, que es normal para mí, que me voy todos los días a esa velocidad, 110, 120", confesó.

"Soy sumamente respetuosa para manejar, no soy violenta, no me gusta la velocidad. Si viene un camión, le hago el quite, porque siempre va a tener la garantía, no yo", agregó.

Tras el susto, Maldonado admitió que debe "bajar un cambio, porque creo que estoy trabajando demasiado", y complementó que "quiero concretar, y por esa razón, tal vez, empecé a apurar mucho los proyectos", señaló.