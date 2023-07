Patricia Maldonado reveló millonaria pérdida tras caótico accidente

La figura televisiva Patricia Maldonado dio a conocer la consecuencia monetaria que le trajo el accidente ocurrido en la Ruta 68, cerca de Curacaví.

En conversación con Jean-Philippe Cretton, el conductor primero puso el tema sobre sobre la mesa.

"Ahora que por suerte estas bien, que no tenemos que lamentar algo más grave, podemos hablar ya de los cochinos verdes (...) hay seguro por lo menos, lo material lo vamos recuperando".

¿Seguro de qué?", lanzó Maldonado, provocando sorpresa de Cretton. "No me digas que no tenías seguro, con todo lo que has ganado mensual", comentó por su parte el barman del programa, Jaime Figueroa.

¿Cómo se enteró Paty Maldonado de que no tenía seguro?

"Mi esposo, el padre de mis hijos, se le olvidó pagar el seguro. Se le olvidó. Claro que con todo esto de la alegría, de vivir, le dije 'Viejo, no te preocupes, mi amor'", explicó la expanelista de "Bienvenidos".

Agregó que posterior al accidente, planeó incluso venderlo: "Yo lo quería cambiar, me daban 20 palos por el Jeep. Dije '20 palos, mi amor, estamos vivos'. Con cariño le dije, no vayan a pensar que le dije hue...".

Sin embargo, Jorge su pareja, después lanzó la bomba. 'Vieja, mira yo sé que la cagué, pero lo más importante es que tu estay sanita'.

"'¿Me estás hue...? ¿No pagaste el seguro? ¡No!' Se sintió el grito en Punta Arenas", recordó Patricia Maldonado. "Pero después dije 'lo que pasó, pasó, se fue'. ¿Qué voy a hacer? No puedo arreglar nada.

Lo perdí, lo voy a tener que vender por partes, porque el motor quedó bueno (...) Mi marido sigue con desequilibrio por el grito", cerró maldonado.