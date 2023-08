Pedro Pascal tiene una exhibición en su honor en Londres pero no pudo entrar

El actor chileno Pedro Pascal apareció en una exhibición de arte dedicada a él en una galería de Londres, pero no pudo entrar porque estaba cerrada.

La exhibición, llamada "ADHD Hyperfixation & Why It Looks Like I Love Pedro Pascal" (Hiperfijación con TDAH y por qué parece que amo a Pedro Pascal), se exhibe actualmente en la Galería de Arte Rhodes en Margate, un sector de Londres.

Pascal llegó hasta el lugar junto a su amigo Russell Tovey, pero se encontraron con el lugar cerrado. La galería dijo que estaban "mortificados" de que no pudiera entrar y que le enviarán un regalo para disculparse.

La exposición se compone de aproximadamente 14 piezas, una mezcla de pinturas y bocetos, de la artista Heidi Gentle Burrell.

