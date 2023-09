Perla Ilich denunció ser intimidada por sicarios: "Están amenazando mi hogar"

A través de una serie de videos compartidos por Instagram, la exchica reality Perla Ilich denunció ser amenazada de muerte por sicarios.

La exprotagonista de "Perla" de Canal 13, compartió este lunes las delicadas amenazas que le han llegado de una familia chilena-gitana con la que "no tenía problemas hasta el día de hoy".

"Hace dos días, mi casa, mis hijos, están siendo amenazados por una familia gitana y chilena, externa a mí, con la que no tenía problemas hasta el día de hoy... Mandaron sicarios a mi casa, por un problema externo, cuando el sobrino de Nino (su marido), empezó una discusión con unas personas, que es chilena y está casada con un gitana", explicó.

En la misma línea, precisó que "el sobrino de Nino no tenía problemas con ellos, a esta persona le debían plata, el tío del sobrino... ellos agarraron a este chico, quisieron pegarle, lo agarraron como rehén".

Asimismo, aseguró que han llegado a su casa apedreándola, con armas de fuego y corto punzantes, y reveló que la situación se está dando para que se pague la deuda. "Están amenazando mi hogar, ya hice mi denuncia a Carabineros, a la PDI", afirmó.

"Dejo este video acá para que se haga público que todo lo que le pase a mis hijos, a mi hogar, a mí, todo lo que le pase a Nino, a mi familia, a mis hermanos, a mi madre va a ser culpa de la señora Pilar Araya. Voy a dejar su nombre puesto porque ya hice la denuncia", advirtió.

Sin embargo, nuevos registros fueron subidos a la red social la mañana de este martes, en la que aseguró que su familia y su vivienda está siendo resguardada por Carabineros.

En uno de los videos, que posteriormente borró, mostraba a sus hijos y sobrinos en una pieza y apuntó: "Así tengo a mis hijos, de esta manera. Y por esto que me estás haciendo. Pilar y todas las personas que están maltratando a mis hijos, a mi hogar, y todo lo que están haciendo para que saque a mis hijos, y mis hijos se enfermen".

Y continuó: "Te lo prometo, Pilar. Yo no soy como tú. Yo no mando a sicarios, yo no mando a nadie. Te lo prometo. Por mis tres hijos, por mis sobrinos, que desde hoy me voy a dedicar a que te encierren a ti y a tu plaga de animales, porque lo que estás haciendo... Pilar, porque tu eres chilena. Ya te denuncié a PDI, a Carabineros, lo que estás haciendo, no conmigo, yo soy una madre que va a dar hasta lo último por mis hijos, hasta que no te encierre".