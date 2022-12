¿Quién es el pololo de Camila Hirane? Felipe Bianchi dio contundente pista

La actriz Camila Hirane reflexionó sobre su situación sentimental en un nuevo capítulo de "La Divina Comida".

La estrella de "Verdades Ocultas" contó que lleva pololeando hace "ocho o nueve meses", pero no quiso revelar la identidad de su media naranja.

Fue consultada por el locutor Freddy Guerrero si tenía una relación indoor (viviendo juntos) u outdoor. Hirane se sinceró sobre su romance puertas afuera: "Yo estoy outdoor, porque así uno se echa de menos, no está todos los días, después paseamos al perrito, comemos panqueques".

Tras bambalinas y en conversación con la producción, Felipe Bianchi dio una pista sobre la posible nueva pareja de la actriz.

"Nos contó quién es el pololo y nos pagó para que no contáramos, así que no quisimos decir nada de Fernández", dijo, haciendo posible referencia al actor Ricardo Fernández, su ex compañero en Verdades Ocultas.