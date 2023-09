"Recibí amenazas": Arturo Longton se sinceró sobre su salida de Gran Hermano

En "El Purgatorio" de Canal 13, Arturo Longton reveló las razones detrás de su salida de "Gran Hermano", donde formaba parte del panel.

"Nunca me sentí muy cómodo en el rol que tenía, tenía poco espacio para hablar y cada vez me sentía más reprimido, estaba perdiendo la chispa", explicó el exchico reality, asegurando haber tenido buena relación con el equipo del programa.

Bajo esta línea, Longton sostuvo que su opinión era "muy anti popular porque defendía a los que nadie quería", siendo interrumpido por Angélica Sepúlveda, quien recordó cuando su excompañero de encierro calificó como "cumas" al público de Twitter.

"La exposición que estaba teniendo yo como panelista no ameritaban las amenazas que empecé a recibir por redes sociales", dijo la leyenda de los realities, confesando haber recibido de manera textual "10 amenazas de muerte".

"Un día lunes llego al departamento, reviso (redes sociales) y me puse a llorar, me dio como una crisis de angustia (...) Entonces dije: 'me tengo que ir porque no me está haciendo bien esto'", reveló el finalista de "La Granja".

Posteriormente, Arturo habló con su madre, quien le había sugerido seguir en el programa, por videollamada."Ella me decía que no me podía farrear la oportunidad, y yo le dije: 'créeme que esto me está enfermando y no estoy bien".

"Me largué a llorar como un cabro chico y ahí dijo: 'pesca tus hueas (sic) y vente para Viña", contó el expanelista.