La conductora de televisión Savka Pollak contó que su miércoles estuvo lleno de malas noticias. Al llegar a su departamento se enteró que su expareja apeló al monto que debiese pagar de pensión alimenticia -por el que tiene una deuda millonaria-. El hombre consiguió una rebaja de 90%, según el testimonio de Pollak, quien también supo que tiene un plazo de 30 días para dejar su hogar, por no pagar el arriendo. "Me da rabia y pena, pero para adelante no más", señaló.

