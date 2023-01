Sharon Osbourne detalla lo ocurrido en misteriosa urgencia médica: "Nadie sabe por qué me desmayé"

La figura televisiva Sharon Osbourne ahondó por primera vez en el percance médico ocurrido durante una aparición en el programa de su hijo Jack, "Night of Terror", algunas semanas atrás.

Durante el programa de televisión The Talk de la pareja del músico Ozzy Osbourne, el copresentador JJ Anisiobi le consultó qué fue lo que le había pasado cuando fue llevada de urgencias al hospital: "Ojalá pudiera (contártelo), pero no puedo".

"Fue lo más extraño. Estaba grabando y, de repente, me dijeron que me había desmayado durante 20 minutos. Y estuve en el hospital. Me llevaron a otro hospital, y me hicieron todas las pruebas durante dos días, y nadie sabe por qué (me desmayé)", relató.

Un día después de la internación, Jack actualizó el estado de salud de su madre: "Su equipo médico le ha dado el visto bueno y ya está en casa. Gracias a todos los que me han dado su cariño y apoyo. En cuanto a lo que le pasó a mi madre, dejaré que ella lo cuente cuando esté preparada".