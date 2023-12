Sitio IMDB eligió a Pedro Pascal como la estrella más popular de 2023

La plataforma IMDB, dedicada a la base de datos de cine y TV, reveló la lista de las 100 celebridades más buscadas, encabezada por el chileno Pedro Pascal.

"Para celebrar el final de otro año emocionante de cine y televisión, les traemos las 100 estrellas principales que consistentemente ocuparon los primeros lugares en el STARmeter de IMDb", dijo el sitio web.

Pedro Pascal logró el primer puesto de los más populares en un año que tuvo el protagonismo de la serie "The Last of Us", el regreso de "The Mandalorian" y el estreno del corto "Extraña forma de vida" de Pedro Almodóvar.

Además, fue anfitrión de "Saturday Night Live", protagonizó divertido video comiendo palta, fue presentador en los Premios Oscar, tuvo tres nominaciones a los Emmy y fue incluido dentro de los 100 más influyentes de 2023 en revista Time.

Top 10 de las celebridades más populares de 2023 según IMDB