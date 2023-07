Tiffany Chen, novia de Robert de Niro, reveló parálisis facial tras el nacimiento de su hijo

En abril pasado, la instructora de artes marciales Tiffany Chen dio a luz al primer hijo de ella y su pareja Robert De Niro, pero luego sufrió una parálisis facial.

"Cuando llegué a casa, comencé a sentir que mi lengua se sentía extraña", dijo Chen en entrevista con CBS Mornings el 13 de julio. "Sentí un poco de hormigueo, estaba empezando a adormecerse un poco. Y luego me di cuenta que mi cara se sentía rara", expresó.

Chen afirmó que sentía "como si mi cara se derritiera" y que una semana después del nacimiento de su hijo no podía comer y comenzó a arrastrar las palabras, lo que la llevó a buscar atención médica.

"Dije: 'Realmente está pasando algo aquí'", dijo la novia de De Niro y se le diagnosticó parálisis de Bell, una afección que afecta los músculos de la cara. "Perdí toda función facial en el momento en que llegué al hospital", reveló.

