"Vamos que puedes": Pedro Ruminot dedica alentador mensaje a Claudia Conserva

Mediante una publicación de Instagram, el humorista Pedro Ruminot dedicó emotivas palabras a Claudia Conserva, quien actualmente se encuentra en tratamiento contra un cáncer de mamas.

En la descripción del post, el exintegrante del Club de la Comedia recordó su paso por "El Menú", donde condujo con Conserva el espacio de TVN, expresando su cariño por la animadora junto con registros de ambos durante el programa.

"En el año 2015 fui invitado a TVN al programa "El Menú", también conocido como 'El Menú de Tevito'. Una vez al aire les caí muy bien y les gustó las tonteras que dije a la animadora la gran Claudia Conserva y a la directora Tita Colodro, las que me dijeron '¿quieres venir de nuevo pasado mañana?', acepté de inmediato porque trabajaba en mis shows todas las noches y los días estaban desocupados. Volví y al finalizar me dijeron '¿quieres ser panelista?' y una semana después me dijeron '¿y si coanimas con Claudia?'. Y así fue, terminé co-animando el programa", escribió el comediante de 41 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro Ruminot (@pedroruminot)

Ruminot, que logró recuperarse de un cáncer al mediastino, continúo contando que afirmaba a la producción del programa que era un error tenerlo ahí, pero "siempre confiaron en mí mientras estuve ahí. Sobre todo Claudia que fue muy generosa, cariñosa, preocupada, intentando enseñarme y cediendo incluso sus espacios tan bien ganados. Estoy muy agradecido de ella", contó.

"Te quiero y sé que vas a salir de este momento difícil. Vamos que puedes", finalizó, entregando así su apoyo a la exconductora de "MILF".