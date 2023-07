Wilma González dejó de vender contenido erótico tras petición familiar: "Entiendo su punto de vista"

La ex chica reality Wilma González cerró su cuenta de Unlok, lugar donde vendía contenido erótico.

González contó a Las Últimas Noticias que en el último tiempo comenzó a sentirse incómoda debido a los comentarios que le hizo su hijo de 12 años y su pareja, Nicolás Seguel.

"Una vez (mi hijo) me escuchó hablar sobre Unlok y él quedó descompuesto, con mala cara todo el día (...) Yo le di mi palabra que no iba a ser mucho más de lo que subo en Instagram: fotos en bikini, en lencería, con apariencia más sugerente. Le di mi palabra que no haría desnudos. Pero igual le complicó", recordó.

En el caso de su pareja, en un inicio aceptó el trabajo de la modelo, pero pasado el tiempo, la española comenzó a recibir otro tipo de solicitudes de sus clientes.

"Decía 'pucha, pero si es dinero que genero por una tontería, con tipos que no conoceré en la vida'. Pero verlo así es egoísta. Si lo miro del otro lado, puede ser incómodo e incluso duele, porque aunque sea una fantasía, le estás cumpliendo la fantasía a otro y tienes pareja", reflexionó.

"Después de esta decisión de no seguir con mi perfil, ha aparecido gente (...) que dice cosas como que me dejo llevar por lo que dice un niño, mi hijo, o un hombre que es mi pareja. Dicen cosas como que me dejo controlar. El asunto es que, simplemente, entiendo el punto de vista de ellos", dijo.