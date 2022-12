Amazon Prime Video: Las películas y series que se estrenan en enero 2023

Comienza 2023 y Amazon Prime Video presenta su cartelera de estreno para enero, con esperadas series y películas.

Dentro de su plataforma, estarán disponibles producciones como "Escuadrón Suicida", "Tenet" y la sexta y última temporada de la serie "This is Us".

Los estrenos de Prime Video de enero

4 de enero - La Huérfana: El Origen

6 de enero - Escuadrón Suicida

6 de enero - The Rig - Temporada 1

7 de enero - This is Us - Temporada 6

11 de enero - Venganza y Redención

13 de enero - Hunters - Temporada 2

18 de enero - De Brutas, Nada - Temporada 3

20 de enero - The Legend of Vox Machina - Temporada 2

20 de enero - Meet Cute

20 de enero - Godzilla Vs Kong

25 de enero - Cry Macho

27 de enero - Tenet

27 de enero - Bodas de Plomo