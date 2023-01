El error sobre One Direction en "Caleidoscopio"

El 1 de enero, Netflix estrenó la serie "Caleidoscopio", la que se posiciona actualmente en el quinto puesto de lo más visto en el gigante de streaming. Sin embargo, el show ha llamado la atención de los fanáticos del separado grupo One Direction, quienes notaron un error relacionado con los intérpretes de "Infinity" en el programa.

Según el sitio NME, durante la escena en cuestión, parte del tercer episodio de la serie, se puede ver a los delincuentes "Judy" (Rosalind Elbay) y "Stan" (Peter Mark Kendall) intentando contrabandear tarjetas SIM en prisión, siete años antes del atraco.

Entonces, cuando la joven es atrapada, le ofrece al guardia entradas para un concierto de One Direction como soborno.

Sin embargo, los fanáticos de la boyband británicoirlandesa han notado un peculiar error: para la fecha que se aprecia en los tickets, 6 de marzo del 2016, One Direction ya se encontraba en su indefinida pausa.

Además, un espectador y "directioner" notó que los boletos tenían como locación el Madison Square Garden, recinto donde Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan, Liam Payne y Zayn Malik, integrantes del grupo, se presentaron en una sola ocasión durante el año 2012.

WHY IS NO ONE TALKING ABOUT ONE DIRECTION TOUR TICKETS IN 2016 MENTIONED IN THE NETFLIX SERIES #KALEIDOSCOPE !!!??? THE FACT THAT 1D WENT ON HIATUS IN 2015 AND WEREN'T EVEN TOGETHER IN 2016!!??? ALSO THEY PLAYED MSG ONLY ONCE IN 2012 WTFF😭😭💔💔 IT HURTS BEING A DIRECTIONER💔💔 pic.twitter.com/5yD2HLDsF9