El live-action de "God of War" llegará a Amazon Prime Video

Luego de que PlayStation pusiera en marcha la adaptación live-action de "God of War", popular videojuego de la marca perteneciente a Sony, Amazon Studios ha confirmado ser parte de la producción de la serie, por lo que la historia de "Kratos" llegará al streaming a través de Amazon Prime Video.

"'God of War' es una franquicia convincente y basada en personajes que creemos cautivarán a nuestros clientes a nivel global, tanto con sus mundos expansivos e inmersivos como con su rica narración", dijo Vernon Sanders, director global de Amazon Studios, mediante un comunicado.

En tanto, desde Sony Pictures TV, Katherine Pope, presidenta de la compañía, señaló el estar "muy orgullosos y emocionados de trabajar con nuestros amigos de Amazon Studios y nuestros socios de PlayStation Productions para adaptar este hermoso y desgarrador juego a una serie live-action".

La serie, que ha estado en desarrollo desde marzo, se suma a otras adaptaciones televisivas videojuegos de PlayStation como "The Last of Us", que estrenará en enero por HBO Max, "Twisted Metal", de Peacock, que ya está en post producción, y "Horizon Zero Dawn", que llegará a Netflix el 2024.