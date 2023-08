"One Piece" en Netflix: Así es la serie live action que ya se puede ver en Chile

La esperada serie live action de "One Piece" se estrenó este jueves 31 de agosto, con una temporada de ocho episodios, a través de Netflix.

Basada en el popular manga y serie de anime sobre aventuras y piratas -creada por Eiichiro Oda en 1997-, este show busca romper la "maldición" de otras adaptaciones desde la animación a una producción con actores reales, esperando tener un final distinto a la cancelada "Cowboy Bebop" o a la desastrosa "Dragon Ball Evolution".

¿Qué parte de la historia muestra "One Piece" de Netflix y cuánto cambia?

La historia de esta primera temporada muestra el mundo de fantasía, piratas y aventuras que sigue a la tripulación de los "Sombrero de Paja" (o piratas mugiwara) en busca del tesoro más grande del mundo, el "One Piece".

Sus travesías comienzan en el Mar del Este (East Blue), con un total de ocho episodios que recogen lo que pasa en la primera saga del manga, hasta que los protagonistas dejan "Arlong Park".

Los cambios respecto del material original son evidentes, pero muy bien pensados desde un punto de vista televisivo. Es una adaptación del manga, por lo que el orden de la historia no es idéntico al anime.

La serie estrenada en la plataforma de streaming es más cercana a la historieta que Eiichiro Oda escribe y dibuja desde 1997 hasta la actualidad. Sin embargo, introduce modificaciones para darle un ritmo más dinámico, además de giros en el guion que ni los fans más conocedores esperan.

¿Qué personajes salen?

El live action de "One Piece" entrelaza las historias de los cinco primeros piratas "Sombrero de Paja" de una manera inesperada, contando de otra forma cómo se conocieron y cómo derrotan a sus enemigos.

El elenco principal fue anunciado en 2021: Iñaki Godoy es "Luffy", Mackenyu como "Roronoa Zoro", Jacob Gibson es "Usopp", Emily Rudd interpreta a "Nami" y Taz Skylar como "Sanji".

También vemos a los piratas "Buggy", "Kuro", "Arlong" y la mayoría de sus secuaces, junto con otros como "Gin", "Morgan" y el espadachín más fuerte del mundo "Mihawk". Por el lado de los marines están presentes desde muy temprano "Koby", "Helmeppo", "Garp" y "Bogard".

Emily Rudd quiso ser Nami por más de tres años: "Es uno de mis mangas favoritos"

La actriz estadounidense Emily Rudd interpreta a "Nami" y, antes de filmar ya sabía como manejar su arma, pues es cinturón negro en karate. Asimismo, es una fan declarada de diversos anime y deseaba con ansías participar de este live action.

"'One Piece' es uno de mis mangas favoritos y 'Nami' siempre me ha llamado la atención. Cuando me enteré de que estaban haciendo una serie con actores reales, empecé a hacer méritos durante tres años para que me dieran el papel. Me teñí el pelo de rojo y me lo corté igual que Nami. Publiqué un video de cuando era más pequeña en el que salía haciendo piruetas y cosas así", contó.

Rudd dijo que hizo "todo lo posible por llamar la atención y lograr que alguien me viera como Nami. Fue loco. Pude conseguir el trabajo de mis sueños".

¿Cuántos capítulos tiene y dónde verla?

El nuevo live action de "One Piece" ya está disponible a través de Netflix. Se trata de ocho capitulos de su primera temporada, la que adapta la saga del East Blue (Mar del Este, hasta el arco de "Arlong").