¿Qué ver? "Las flores perdidas de Alice Hart" destaca en los estrenos semanales

El inicio del mes de agosto trajo consigo una variedad de estrenos en las diversas plataformas de streaming disponibles en Chile.

Además de las esperados regresos de "Only murders in the building" y "The Bear", o al anticipado estreno de "Ahsoka", también se suman series que debutaron durante los primeros días del mes.

Una de ellas es "Las flores perdidas de Alice Hart", una destacada miniserie basada en la novela homónima de Holly Ringland, y que sigue la historia de una niña que se ve obligada a vivir con su abuela paterna, tras un crudo incidente en su hogar.

Allí convivirá con diversas víctimas de violencia doméstica que compartirán con ella mucho más que ser víctimas de este repudiable crimen.

[Escucha el comentario de Osvaldo Lizama sobre esta y otras series]

Las flores perdidas de Alice Hart - Amazon Prime Video

Alice Hart, a los 9 años, pierde trágicamente a sus padres en un misterioso incendio, tras lo cual se va vivir con su abuela June a la granja de flores Thornfield, donde se entera de que hay más secretos alrededor de su pasado y el de su familia. Enmarcado en el paisaje natural de Australia, y con las flores silvestres y plantas autóctonas como medio para expresar lo inexpresable, este drama familiar abarca varias décadas. A medida que crece, el viaje de Alice alcanzará un clímax emocional en el que se encontrará luchando por su vida contra el hombre al que ama.

Hijack - Apple TV+

Cuando el vuelo KA29 es secuestrado durante su viaje de siete horas de Dubai a Londres, el negociador corporativo Sam Nelson intenta utilizar sus habilidades profesionales para rescatar a todos los pasajeros a bordo.

Heartstopper (T02) - Netflix

Esta historia de amor entre dos chicos, uno de ellos declaradamente homosexual y el otro en vías de autodescubrimiento, nos recordará que hay primeros amores frágiles como el cristal y memorables como el diamante.