Temporada 2 de "And Just Like That..." ya tiene fecha de estreno

"And Just Like That...", secuela de la exitosa "Sex and the City", ya cuenta con fecha de estreno para su segunda temporada, marcando así el regreso de Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon a sus icónicos personajes.

La serie estrenará los dos primeros episodios de la temporada el próximo 22 de junio a través de HBO Max, lanzando después un capítulo por semana, contando así con 11 episodios.

"And Just Like That..." sigue a tres de las cuatro protagonistas del show original: "Carrie" (Parker), "Miranda" (Nixon) y "Charlotte" (Davis), mientras experimentan su vida como cincuentonas, que está lejos de ser aburrida, en la ciudad de Nueva York.