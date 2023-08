Álvaro Ballero recordará crisis laboral tras reality en "La Divina Comida"

El exchico reality Álvara Ballero será uno de los invitados del próximo capítulo de "La divina comida", donde detallará su abrupto ascenso a la fama y su duro comienzo en la vida laboral.

Corresponderá a un especial de reality, donde el ganador de "Protagonistas de la fama" compartirá con los otros invitados, Ignacia Michelson, Janis Pope y Gonzalo Egas.

"Cuando yo salí un día voy al Alto Las Condes y una persona bastó que dijera: ¡Está Ballero!, yo estaba en el tercer piso y llegaba pero una cantidad... eran mares y mares de gente subiendo por las escaleras mecánicas", recordará Ballero.

En el capítulo, también recordará la popular campaña publicitaria "Yo amo a Ballero", que en ese tiempo acaparó la atención de incluso Sebastián Piñera. "Disfruté la fama sin carretear, sin ir a Sala Murano, nada, me cargaba ir a Sala Murano. Yo disfrutaba de ñoño: ¡Uy, estoy siendo famoso, como siempre quise!".

"El primer mes gané 318 lucas"

"Me acuerdo perfecto como el día que sentí que se acabó todo", relatará Ballero con respecto al momento que creyó que los días de gloria tras el reality se disiparon.

Ocurrió cuando su esposa quedó embarazada de su segunda hija y comenzó a trabajar en una oficina como vendedor: "El primer mes gané 318 lucas", recordará en el episodio quien terminó siendo gerente de marketing de Canal 13 durante 10 años.

"El momento que fue más duro, que no sé si fue el más duro, pero voy caminando un día con mi capucha, porque me ponía capucha en la noche para que no me reconocieran y me puse a llorar, llorar, llorar", relatará.

"Digo chuta, perdí todo, perdí la oportunidad de ser famoso, perdí la oportunidad de un contrato en televisión, pero en realidad no había perdido nada, había ganado todo, hueón", agregó.

"Me sirvió, aprendí que me había desconectado de mi familia (...). No se imaginan la cantidad de cartas que tengo de mi hijo que me quería ver más al igual que mi hija".