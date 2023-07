El enigmático mensaje de Mane Swett que luego salió a aclarar

La actriz Mane Swett, protagonista de "Dime con quién andas", aclaró un mensaje que preocupó a sus seguidores en redes sociales.

El texto original decía "Recuérdenme así", además de un "disfrútense juntos cada minuto", lo que provocó respuestas de preocupación sobre el estado de Swett en medio del alejamiento con su hijo, a quien no ve desde fines de 2022.

View this post on Instagram

La explicación de Mane Swett

Sin embargo, la propia actriz aclaró: "Paso por aquí porque me desperté hace un rato y me encontré con una cantidad de mensajes de ustedes, de amor, de cariño, pero también había algunos muy preocupados por mí".

"Me iba a sacar una foto y me encontré espantosamente fea, no quería que me vieran así. Busqué una foto para compartirles donde sentí que me veía linda y bien. De hecho, es una foto de 'Kari' (personaje que interpreta en "Dime con quién andas"). Les digo que quiero que me recuerden así porque quiero que me recuerden linda y bien, no como estaba ayer", expresó.

"No me estoy despidiendo, no me voy a ninguna parte, aquí estoy, agarrando fuerzas", dijo Swett.