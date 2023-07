Así fue el esperado beso entre Thiago y Joselo en "Como la Vida Misma"

En el capítulo de este martes de "Como la Vida Misma" se vivió un momento muy esperado por los fanáticos de la teleserie de Mega.

Todo comenzó en un viaje al Cajón del Maipo que hizo Joselo (Max Salgado) junto a su polola Alice (Amara Pedroso).

Frente al río, la pareja se besó apasionadamente, pero Joselo imaginó que se besaba con Thiago (Francisco Bañobeitía), momento que causó furor en redes sociales.

Tras ello, el joven tuvo que explicarle a Alice que está enamorado de Thiago.

"Yo nunca pensé que iba a pasar algo así, pero en verdad desde que lo conocí todo ha sido muy raro, confuso y rápido. No me lo he podido sacar de la cabeza y estoy sintiendo cosas muy fuertes por él. A mí me gusta el Thiago", dijo entre lágrimas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hermann Heim (@hermann.heim)

El esperado beso entre Joselo y Thiago causó furor

Las reacciones de las redes sociales no tardaron en demostrar su emoción por el beso imaginario entre los jóvenes.

BASTAAAAAA CRUZARON LAS MANITOS MIS DOS NIÑOS VOY A LLORAR 😭😭😭😭😭😭💗💗💗💗💗💗💗💗🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 &(@($;&&(&(&&:< ££?,€~££< £< !!!! PRIMER BESO NO BESO THIASELO #ComoLaVidaMisma pic.twitter.com/sDIc9326n5 — mniipup (@mniipup) July 26, 2023