Nadie giró la silla: Feliciano Saldías, ex Protagonistas de la Música, cantó en The Voice Chile

Feliciano Saldías, cantante que se hizo conocido en el reality "Protagonistas de la música", fue uno de los últimos participantes en las audiciones a ciegas de "The Voice", aunque no con mucho éxito.

Saldías, que ha tenido recorrido profesional en la música, no logró convencer a los coaches con su versión reggae de "Culpable o No" de Luis Miguel.

Pese a que todos los jurados mostraron interés en la voz de Feliciano, ninguno giró su silla para incorporarlo a su equipo, por lo que perdió su oportunidad en el programa.

"Me gustó mucho la verdad. No giré mi silla, desafortunadamente, por estrategias y espacios en mi equipo, pero lo que me gustó de tu presentación fue ese timbre de voz", le dijo Prince Royce, una vez concluida la presentación.

"Yo ya tengo una voz, a un rockkero con una voz potente", se excusó Beto Cuevas.