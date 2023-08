One Piece 1071: El Gear 5 de Luffy causó furor en el anime e hizo caer sitios

"Luffy alcanza su cima. ¡El Gear Fifth!" es el nombre del esperado capítulo 1.071 del anime "One Piece" que se estrenó la noche de este sábado, prometiendo "romper internet".

Los fanáticos de la longeva serie estrenada en 1999 esperaban con ansías este capítulo, pues el protagonista de la historia, Luffy, superaría el límite de sus poderes con el Gear 5.

En este episodio, el anime adaptó el capítulo 1.044 del manga, mostrando los nuevos poderes de líder de los "sombreros de paja", además del verdadero nombre de su fruta del diablo.

Las redes sociales se llenaron de mensajes, videos y fotos sobre "One Piece", así como también colapsaron algunos sitios de streaming, como Crunchyroll. Pese al entusiasmo, los seguidores de "One Piece" aseguran que el siguiente episodio incluso mostrará más del Gear 5 en la crucial pelea con Kaido.

Crunchyroll, aniwatch (Zoro), Animepahe, 9 anime...

Every fu*king site is down.



Gear 5 literally broke the internet.#ギア5 #OnePiece1071 pic.twitter.com/76FvMkeqRF