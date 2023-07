Premios Emmy 2023: ¿Cuándo y a qué hora salen las series nominadas?

El próximo 18 de septiembre se celebrará la edición número 75 de los Premios Emmy, galardones organizados por la Academia de Ciencia, Arte y Televisión de Estados Unidos y cuyo objetivo es destacar a las mejores series del último año.

En 2022 series como "The White Lotus", "Euphoria", "El juego del calamar", "Ted Lasso", "Abbott Elementary" y "Succession" figuraron entre las más ganadoras de la noche.

En esta ocasión es probable que varios de esos nombres vuelvan a repetirse, como es el caso de "Succession" que concluyó hace unos meses con su cuarta y última temporada.

Además se espera la inclusión de nuevos nombres como "The Last of Us", "The Bear" y "1923", entre otras. También se espera la presencia de "Better Call Saul", producción que terminó con una elogiada sexta temporada en 2022.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emmys / Television Academy (@televisionacad)

¿A qué hora salen los nominados a los Premios Emmy 2023?

En las últimas semanas se han recibido las votaciones para seleccionar a las series nominadas, las cuales se darán a conocer este miércoles 12 de julio a las 11:30 horas (de Chile).

En tanto la ceremonia de entrega se hará el lunes 18 de septiembre a las 20:00 horas (Eastern Time) y se podrá ver a través de la cadena Fox. Los premios técnicos se entregarán el 9 de septiembre.

¿Cómo ver las nominaciones?

El anuncio de las nominaciones se realizará completamente en vivo en un evento virtual que contará con la animación de la actriz Yvette Nicole Brown y el ejecutivo de la Academia Frank Scherma.

El programa se podrá ver a través del sitio oficial de los Premios Emmy.