Aseguran que Sebastián Ramírez dejó Gran Hermano para fichar en reality de Canal 13

La sorpresiva salida de Sebastián Ramírez del reality show "Gran Hermano" ha dado mucho que hablar en las últimas horas, haciendo su nombre trending topic en las redes sociales.

Su abandono del programa ha dado para todo tipo de especulaciones y rumores. Sin embargo, de acuerdo con La Hora, Ramírez ya tiene todo acordado para ingresar al nuevo reality show de Canal 13, que será animado por Segio Lagos y aún no tiene fecha de estreno.

La despedida con Coni Capelli: "Lo único que le dije fue te quiero"

Tras el anuncio de que Sebastián dejaría la casa de "Gran Hermano", su salida también sorprendió a los otros participantes, incluyendo a Constanza Capelli, con quien tenía una intensa relación.

Durante la tarde del sábado Coni conversó con el nuevo participante Raimundo Cerda y le explicó que lamentaba no haberse despedido adecuadamente.

"¿Sabes de qué me arrepiento? Quizás de no haberme acercado. No me acerqué a él, me alejé, como que me senté a mirar ¿Pero qué le iba a decir? Sentí que quizás me hubiese gustado decirle muchas cosas más. Cuando estábamos ahí tampoco (pude). Estaba como muy petrificada", contó.

La querida concursante relató que "cuando salió me abrazó y lo único que le dije (fue) 'te quiero, te quiero, te quiero'".

"Yo no hubiese querido que se vaya. De hecho, me siento muy mal. Hoy día (sábado) en la mañana, cuando se levantó, me di cuenta que se iba", dijo Coni sobre Sebastián.