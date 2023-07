"Gran Hermano": Dos nuevos participantes ingresarán a la casa

El reality "Gran Hermano" ha liderado en sintonía estos últimos días, marcando el domingo y lunes un promedio de 14,5 y 11,7 puntos de rating respectivamente.

Por esto el programa, estrenado el pasado junio, se preparara para dar la bienvenida dos nuevos participantes: un hombre y una mujer que ingresarán a "la casa más famosa del mundo" dentro de los próximos días.

Esta medida, que busca mejorar los números en sintonía, fue aplicada hace dos semanas con el ingreso de Sebastián Ramírez, el polémico chico reality que ya ha protagonizado roces con sus compañeros.

Si bien el canal no ha confirmado nombres, se especula que Ignacia Michelson, conocida por su participación en "Resistiré" y "Acapulco Shore", sería la mujer que ingresaría al reality show.

Asimismo, Adriana Barrientos habría confirmado su arribo a la casa estudio ubicada en Buenos Aires, mediante un comentario en Instagram.

Adriana Barrientos exposes Ignacia Michelson on Instagram and confirms her entrance to the Big Brother house pic.twitter.com/stHr9ttz50