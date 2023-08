No salvó a Mónica: La decisión de Hans que sorprendió en la placa de Gran Hermano

Un inesperado momento se vivió la noche del jueves en "Gran Hermano", cuando el líder de la semana, Hans, decidió salvar a Fran de la placa de eliminación.

Cuando todos esperaban que salvara a Mónica, con quien tiene cercanía desde el inicio del reality show, el participante sorprendió al realizar una estrategia.

"Con ella tengo un cariño enorme, sé que me duele dejarla en placa. Todo va en un juego, que no se lo tome a mal. Sé que afuera no van a votar por ella. Así que dejo en placa a Mónica", manifestó poco antes de salvar a Fran.

TÚ DECIDES QUIÉN ABANDONA LA CASA 👀



Jennifer, Lucas, Jorge, Rubén, Mónica y Raimundo están en zona de riesgo en #GranHermanoCHV 😮 ¿Quién debe dejar el juego?



➡️ Envía el NOMBRE DE TU NOMINAD@ al 3331 y participa por $300.000 💵 pic.twitter.com/IAfGN9SOGd — Chilevisión (@chilevision) August 18, 2023

La placa quedó con seis personas: Lucas, Jennifer, Raimundo, Jorge, Rubén y Mónica.

Minutos después de su votación, Hans explicó a sus compañeros sus motivos. Según lo que cree que pasaría afuera, el joven pensó que el público de Fran sería el mismo de Jennifer, por lo que se dividirían sus votos y su plan es que se vaya la "Pincoya", una de las más queridas por el público.

“Es por una buena causa, va a ser para eliminarla a ella” HANS EL MÁS WEON DE CHILE, PIENSA QUE VAN A ELIMINAR A LA PINCOYA JJSJDJJDJD #TheLulosShow pic.twitter.com/OsWgveIDAM — ro (@iamacoon) August 18, 2023