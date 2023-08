¿Se reconciliaron? Coni y Trini volvieron a hablar en fiesta de Gran Hermano

El reencuentro entre Trini y Coni marcó la fiesta del viernes en el reality show "Gran Hermano", luego de pasar semanas distanciadas.

Trinidad Cerda celebró su cumpleaños número 35 durante la noche y cada uno de sus compañeros se acercó a saludarla, incluyendo a Constanza Capelli, quien le dedicó tiernas palabras en medio de un abrazo.

"Te dije que íbamos a pasar tu cumpleaños juntas", comentó la bailarina a Trini. "Tú sabes que yo te quiero. Eres luz, tú lo sabes", se le escuchó también.

La respuesta de Trini fue clara: "Te echaba tanto de menos".

“te dije que íbamos a pasar tu cumpleaños juntas” no puede tener un corazón tan puro y hermoso, trini no la merece pero me alegro que se dieran este espacio #GranHermanoCHV pic.twitter.com/69fCuzbdrd