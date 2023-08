"Sean gladiadoras": el emotivo reencuentro de "los Lulos" en Gran Hermano

El reality show "Gran Hermano" vivió este jueves el reingreso temporal de cuatro de sus exparticipantes para un especial desafío: el congelado, reto en el cual ninguno de los jugadores en competencia debía moverse.

En medio de esta dinámica, Francisco Arenas, el querido jugador que fue eliminado hace unos días, volvió para desearles ánimos a Constanza, Pincoya y Sebastián, sus más cercanos en el encierro.

"¿Dónde está mi gladiadora? Fuerza, fuerza", dijo Arenas al acercarse a la bailarina, que rompió en llanto en cuanto lo vio entrar. "Eres valiente, eres capaz y te voy a estar apoyando de afuera. No te he olvidado, yo soy tu padre, así que tranquila (...) te quiero mucho", manifestó el hombre de 61 años a la joven, que no podía devolverle el abrazo.

Luego, el oriundo de Maipú se dirigió hacia una emocionada Jennifer, mejor conocida como "Pincoya".

"Te quiero mucho, fuerza Pincoya. Cuídense y sean gladiadoras como dijeron que eran, la resistencia", le expresó emocionado.

Posteriormente, Francisco se dirigió a una de las habitaciones donde se encontraba Ramírez, encargándole cuidar de Capelli.

"Cuídame a la Coni. Voy a tener fe en ti, voy a confiar en ti, no peleen. Sé que eres una buena persona, un tiempo cuando joven fui como tú. Yo sé que eres un buen hombre", le dijo en medio de un sentido abrazo.

Asimismo, el mecánico y camionero se dirigió a todos sus compañeros, señalando no guardarles "odio", como muchos creyeron tras su salida.

"No le tengo odio a ninguno de ustedes. Las cosas suceden en la vida y uno tiene que avanzar. Lo lamento mucho...lo siento Hans", expresó Arenas antes de abandonar la casa.