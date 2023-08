"Si yo les contara": Ignacia Michelson se lanzó contra Fran de Gran Hermano

Horas antes de su ingreso a "Gran Hermano", la influencer Ignacia Michelson aprovechó para lanzar un ácido comentario contra Francisca Maira, participante del reality show.

Durante un en vivo de Instagram, la ex "Resistiré" aseguró no tener una buena relación con la modelo de Only Fans, añadiendo que es "está sacando su verdadero ella" y "si yo les contara, si yo les contara todo, se mueren".

Previamente, Michelson admitió que, en caso de llegar a la casa "más famosa del mundo", se haría amiga de Cony Capelli en lugar de Fran, ya que "solo puede haber una perra en el mismo sitio y la perra soy yo".

Asimismo, llamó a los seguidores del reality a no votar por Maira, quien se encuentra en placa de eliminación, anticipando conflictos entre ambas diciendo: "con alguien me tengo que entretener".