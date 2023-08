Directora de "Lupin" y "Narcos" define a consejero Luis Silva: "Es súper peligroso y terrorífico"

La chilena Marcela Said, directora de películas, documentales y episodios de series como "Lupin" y "Narcos: México", se refirió al consejero Luis Silva del Partido Republicano, a quien conoció hace cerca de 20 años.

Said tiene entre sus créditos capítulos de las series de Netflix, pero también películas como "Los Perros" y el documental "Opus Dei - Una cruzada silenciosa" de 2006, en el que precisamente aparece Silva entrevistado por la directora.

"Es un tipo de muy pocas luces Luis Alejandro, por supuesto que es súper peligroso", dijo la chilena en el programa CNN Íntimo de Matilde Burgos.

"El problema no es la juventud, el problema es que él es miembro numerario del Opus Dei. Eso ¿qué significa? Ni siquiera estamos hablando de alguien como Joaquín Lavín, que era miembro supernumerario, es decir, que es gente que toma lo mejor de la obra y ya", dijo.

Y agregó que "Silva es un soldado del Opus Dei. Él tiene una agenda y esa agenda está dictada por el Opus Dei. Esa agenda es una agenda valórica, una agenda que tiene que ver con 'no a ningún tipo de aborto', no aceptan la homosexualidad, es gente extremadamente conservadora".

"Él es una persona que repite un discurso, que fue entrenada para eso y que tiene como una cosita en el oído y eso es lo peligroso de Luis Alejandro Silva", siguió Said y afirmó "a mí él me da terror. Él es terrorífico. Él podrá sonreír, pero yo no le creo nada".

Estas palabras se suman a las del hermano del consejero, el cineasta Sebastián Silva, quien dijo el miembro del Partido Republicano era un "peligro nacional".