Jeremy Strong reveló que intentó saltar al río en escena final de "Succession"

El actor Jeremy Strong trató espontáneamente de saltar al río Hudson en la escena final de "Succession", lo que dejó "aterrado" al creador Jesse Armstrong.

El estadounidense que interpretó a "Kendall Roy" en la serie dijo en una entrevista de Vanity Fair trató de lanzarse al agua "después de cortar. Me levanté de ese banco y pasé lo más rápido que pude sobre la barrera y sobre los pilotes, y el actor que interpretaba a 'Colin' corrió".

"Yo no sabía que iba a hacer eso, y él no lo sabía, pero corrió y me detuvo. No sé si en ese momento sentí que 'Kendall' solo quería morir, creo que lo hizo, o si quería ser salvado esencialmente por un representante de su padre", agregó.

Ahora, Jesse Armstrong, creador de "Succession", contó que se sintió "aterrado de que pudiera caerse y lesionarse. No parecía que fuera a saltar. Pero una vez que saltó esa barrera, cuando filmas, generalmente se realizan muchas evaluaciones de salud y seguridad, y ese no era nuestro plan ese día".

"Si hubiéramos estado pensando en que eso sucediera, habríamos tenido botes y hombres rana y todo tipo de medidas de seguridad, que no teníamos. Así que mi primer pensamiento fue por su seguridad física como ser humano, no por el personaje. Eso es lo que sentí ese día. Buen Dios, arriba", expresó.